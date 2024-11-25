Вяльбе: все европейцы говорят, что у них политики сошли с ума

Елена Вяльбе заявила, что люди в Европе боятся выходить на митинги.

– Все европейцы, с кем общаюсь я, не только спортсмены, говорят, что у них политики сошли с ума. Я была в Италии перед выборами [Джорджи] Мелони, такие красивые лозунги.

Я спрашиваю друзей, которые к спорту не имеют никакого отношения, им за 60: ну что, за кого будете голосовать? Они: вообще не пойдем. Я говорю: за вас кто-то проголосует. Они: да и пусть голосуют, все равно они сделают так, как им надо. То есть полная прострация, люди ничего не ждут.

– А что они сидят молчат-то, я не могу понять?

– Многие очень боятся. Только говорят, что там у них там никого не тронут, свобода слова, выйди на митинг... Упаковывают пачками, и никто даже не мяукает, – сказала глава Федерации лыжных гонок России в интервью на канале «Эмпатия Манучи».