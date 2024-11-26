Борзаковскому поручили в ВФЛА отвечать за спорт высших достижений

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, вошедший в состав исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), будет отвечать за развитие профессионального спорта и спорта высших достижений. Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

Утверждено направление работы других представителей исполкома. Ирина Привалова будет отвечать за развитие детской и студенческой легкой атлетики, Рафаил Карманов - за ее региональное развитие, Евгений Ревенко будет ответственен за законодательное развитие легкой атлетики, Дмитрий Павлов - за популяризацию вида спорта, Илья Галаев - за развитие массовой и корпоративной легкой атлетики, Рубен Бегунц - за ее корпоративное развитие и финансовое обеспечение.

В субботу председатель ПСБ Петр Фрадков единогласно был избран главой ВФЛА на четырехлетний срок.

Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах. Право выступать на зарубежных турнирах под флагом страны легкоатлеты из России утратили в 2017 году. Ранее они были вынуждены пропустить Олимпиаду-2016 в Бразилии (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, проживавшей в США).