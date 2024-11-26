Вяльбе не будет извиняться за слова о «бомбе на Лондон»

Елена Вяльбе заявила, что не будет извиняться за слова о «бомбе на Лондон».

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– А как бомба в центре Лондона могла бы помочь российским лыжам вернуться на мировую арену? Или это просто на эмоциях уже?

– Ну, безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я, кстати, не собираюсь извиняться перед кем-то за то, что эти слова были сказаны.

Это больше был ракурс на то, что если мы покажем по-настоящему свою силу, то однозначно все это прекратится. Безобразие, которое происходит вокруг всего: и вокруг спорта, и вокруг культуры, и вокруг нашего языка и так далее. Всегда было, есть и будет, что люди боятся силы и уважают сильных. Вот и все.

То есть наш финал будет таковым: когда мы закончим с победой СВО, тогда все вернется на круги своя, – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».