РФС выдвинул министра спорта Дегтярева на пост главы ОКР

Российский футбольный союз (РФС) выдвинул министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва на пост главы Олимпийского комитата России. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое прошло во вторник, 26 ноября.

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