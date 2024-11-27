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Аршавин рассказал, что бывшая жена разбила об его голову компьютер

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал на шоу «Карты, деньги, два мяча», что его бывшая жена Юлия Барановская разбила об его голову компьютер.

Аршавин рассказал, как бывшая жена разбила об его голову компьютер
© Global Look Press/ РИА Новости
«Юлька меня один раз компьютером… Я лежу, а она приходит и как компьютер сломала об мою голову», — сказал Аршавин.

Аршавин и Барановская разошлись в 2012 году после девяти лет совместной жизни. У бывших супругов трое детей.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

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