Хоккейные фанаты в Канаде освистали гимн США

Фанаты «Оттавы» освистали гимн США перед игрой с «Миннесотой».

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Инцидент произошел незадолго до начала матча регулярного чемпионата НХЛ.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов (пошлин) на канадский импорт.

В Канаде предупредили Трампа о «реальных последствиях» введения пошлин

Отмечается, что, по мнению некоторых канадских чиновников, это может привести к потере тысяч рабочих мест и экономическому спаду в стране.

Ранее Трамп заявлял, что хочет сделать Канаду 51-м штатом США.