Хоккейные фанаты в Канаде освистали гимн США

Фанаты «Оттавы» освистали гимн США перед игрой с «Миннесотой». Ранее Трамп ввел пошлины на импорт из Канады и говорил, что хочет сделать ее 51-м штатом
Фанаты «Оттавы» освистали гимн США перед игрой с «Миннесотой».
Инцидент произошел незадолго до начала матча регулярного чемпионата НХЛ.
За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов (пошлин) на канадский импорт.
В Канаде предупредили Трампа о «реальных последствиях» введения пошлин
Отмечается, что, по мнению некоторых канадских чиновников, это может привести к потере тысяч рабочих мест и экономическому спаду в стране.
Ранее Трамп заявлял, что хочет сделать Канаду 51-м штатом США.