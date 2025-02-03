Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей

У тренера Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Как сообщает Telegram-канал Shot, она вызвала себе скорую, однако отказалась от госпитализации.

По информации канала, 77-летней Тарасовой стало плохо накануне вечером. Наставница вызвала медиков. Прибывшие врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Состояние заслуженного тренера СССР удалось стабилизировать на месте. Несмотря на это, врачи настаивали на необходимости поехать в больницу, от чего наставница отказалось.

Напомним, что в октябре прошлого года СМИ сообщали о резком ухудшении состояния Тарасовой. Утверждалось, что у нее прогрессирует хроническая язва желудка. Сама тренер позднее опровергла эту информацию, заявив, что хорошо себя чувствует.