Панарин пошутил на тему долга перед ФНС

Российский форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отшутился на тему долга перед ФНС России в размере 75 тысяч рублей.

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Ранее издание Mash сообщило, что Панарин несколько месяцев не может погасить долг в размере 75 тысяч рублей. Артем Гаврилов, представляющий в России интересы Панарина, сообщил «Матч ТВ», что долг может быть связан с налогом на автомобиль, и он будет погашен в ближайшее время. Также Гаврилов отметил, что хоккеист «мог пропустить уведомления, потому что он в Америке, и пользуется только кнопочным телефоном».