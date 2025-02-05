Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал идеальный период жизни в США. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов назвал таким периодом конец восьмидесятых и начало девяностых.

« Р а б о т а т ь и ж и т ь , с к о р е е в с е г о , л у ч ш е б ы л о т а м . Д о с т у п к о в с е м у , ч т о с в я з а н о с о б е с п е ч е н и е м ж и з н и . Н е д о р о г и е п р о д у к т ы п и т а н и я » , — з а я в и л о н .

По мнению депутата, свобода выбора позволяла сконцентрироваться на том, что было важным.

В 2022 году Фетисов рассказывал, что в США его травили и в прессе, и среди одноклубников. Он подчеркивал, что американцы были запуганы советскими атомными бомбами.

Фетисов играл в НХЛ с 1989-го по 1998 год. Он выступал за «Нью-Джерси Девилз», а также за «Детройт Ред Уингз», с которыми дважды выигрывал Кубок Стэнли.