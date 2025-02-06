Захарова назвала политизированным отстранение сборной РФ по хоккею с ЧМ
Решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении сборной РФ от участия в чемпионате мира 2026 года является политизированным и дискриминационным. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Международная федерация хоккея в очередной раз приняла политизированное и дискриминационное решение об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира по хоккею 2026 года", - сказала она.