Захарова назвала политизированным отстранение сборной РФ по хоккею с ЧМ

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении сборной РФ от участия в чемпионате мира 2026 года является политизированным и дискриминационным. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

" М е ж д у н а р о д н а я ф е д е р а ц и я х о к к е я в о ч е р е д н о й р а з п р и н я л а п о л и т и з и р о в а н н о е и д и с к р и м и н а ц и о н н о е р е ш е н и е о б о т с т р а н е н и и с б о р н о й Р о с с и и о т у ч а с т и я в ч е м п и о н а т е м и р а п о х о к к е ю 2 0 2 6 г о д а " , - с к а з а л а о н а .