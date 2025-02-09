Полиция проводит проверку по факту травмы комментатора Скворцова

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что полиция проводит проверку по факту попадания в реанимацию с черепно-мозговой травмой спортивного комментатора Романа Скворцова, передает ТАСС.

« В н а с т о я щ е е в р е м я с о т р у д н и к а м и п о л и ц и и п р о в о д и т с я п р о в е р к а , н а п р а в л е н н а я н а у с т а н о в л е н и е о б с т о я т е л ь с т в п о л у ч е н и я т р а в м ы д а н н о г о г р а ж д а н и н а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Скворцов известен по работам на хоккейных и баскетбольных матчах.

Telegram-канал Baza сообщал, что на Скворцова напали 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные трансляции с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске.

В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».