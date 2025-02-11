Дэвид Бекхэм начнет продавать шторы и постельное белье в России

Компания DB Ventures, совладельцем которой выступает британский футболист Дэвид Бекхэм, зарегистрировала в России товарный знак David Beckham. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на патентную документацию.

По данным агентства, заявка была подана в Роспатент в июне 2024 года. Знак был зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг номер 24, что позволяет производить и продавать под этим знаком ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти и шторы, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для йоги и для домашних животных, конверты для новорожденных и кожаные простыни.

DB Ventures была основана в 2014 году. Как отмечает агентство «Москва», сейчас компания управляет рекламными контрактами спортсмена.

Ранее газета Financial Times рассказала, что многие британские бренды остались в России, хотя и заявляли, что планируют уйти. С момента начала украинского кризиса прошло более двух лет, а в России все еще остаются более 2100 транснациональных корпораций, отмечала газета. По оценкам FT, в 2024 году работу в РФ продолжали более половины иностранных компаний, присутствовавших на рынке на момент начала конфликта.