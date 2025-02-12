Момент нападения на комментатора Скворцова попал на видео

Потасовка известного спортивного комментатора Романа Скворцова попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Sport Baza.

Инцидент произошел у заведения Beerfactory в Новосибирске в ночь с 8 на 9 февраля, когда в городе проходил матч звёзд КХЛ.

На кадрах ролика две компании «выясняют отношения». Роман выходит из заведения, случайно встревает в потасовку, и, после сильного удара, падает. Во второй части ролика группа людей несет комментатора к карете скорой помощи.

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По данным канала, мужчина был доставлен в реанимацию. Сегодня, 12 февраля, его перевели в обычную палату.

По делу об избиении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК).