Жена Овечкина выложила фото в бикини

Жена хоккеиста Александра Овечкина показала фигуру в купальнике. Модель Настасия Овечкина позировала в черном бикини на яхте и поделилась снимком в личном блоге.

Супруга спортсмена признавалась подписчикам, что за время второй беременности набрала 21 килограмм и после родов начала активно приводить себя в форму. Она носила утягивающий бандаж, подключала спортивные тренировки и массажи, а также старалась есть маленькими порциями, но часто, исключив сладкое и мучное. Уже за полгода Овечкиной удалось добиться хороших результатов и похудеть. По словам модели, сейчас она довольна своей фигурой и старается ее поддерживать весь год, а не от сезона к сезону.

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Хоккеист официально зарегистрировал отношения с младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой 8 августа 2016 года. Тогда пара просто расписалась, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. Президент России Владимир Путин передавал супругам письменное поздравление, которое они публиковали в соцсетях. 18 августа 2018 года у пары родился первенец Сергей, которого назвали в честь брата Овечкина, а 27 мая 2020 года в семье появился сын Илья.