Ротенберг и Тимченко завершили сделку по продаже «Хельсинки Холла»

Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко официально продали «Хельсинки Холл».

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Ранее сообщалось, что цена объекта составила около 60 миллионов евро. Бизнесмены смогут получить вырученные средства только после снятия санкций Евросоюзом.

Покупателем стала финская инвестиционная компания Trevian, директор которой и подтвердил факт окончательного закрытия сделки.

«Хельсинки Холл» не функционировал с весны 2022 года, его повторное открытие запланировано на апрель-май 2025 года.