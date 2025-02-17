Ротенберг и Тимченко завершили сделку по продаже «Хельсинки Холла» финским инвесторам. Арену вновь откроют в апреле-мае 2025 года
Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко официально продали «Хельсинки Холл».
Ранее сообщалось, что цена объекта составила около 60 миллионов евро. Бизнесмены смогут получить вырученные средства только после снятия санкций Евросоюзом.
Покупателем стала финская инвестиционная компания Trevian, директор которой и подтвердил факт окончательного закрытия сделки.
«Хельсинки Холл» не функционировал с весны 2022 года, его повторное открытие запланировано на апрель-май 2025 года.