Светлана Журова назвала главу МОК Томаса Баха политическим конъюнктурщиком.

© Sports.ru

На этой неделе Бах подал заявление в исполком об отставке, решение вступит в силу 23 июня. Пост президента МОК он занял в 2013 году.

«В моей жизни было два Баха. Один был потрясающим, мы сотрудничали и провели Олимпиаду в Сочи, где он всячески помогал. Тогда все было идеально, поэтому Игры и получились хорошими. А второй период уже был после 2014-го, когда политика вмешалась. Не знаю, как и чем давили на Баха, но на самом деле не только на него давили.

Можно ли обвинить Баха в том, что это было его персональное мнение? Допускаю, что нет. До 2014 года же такого мнения не было. Поверьте, он до этого очень позитивно относился к России, даже и близко не было подозрений в предвзятости.

А вот после давления мы уже не знаем, что там было: компроматы, угрозы или общая русофобская истерия, которая нагнетается, и все вовлекаются в нее, потому что другой информации, кроме негативной, они не слышат от СМИ. Это очень непросто.

Поэтому для меня Баха два: олимпийский чемпион и прекрасный президент МОК в первой жизни — человек, который с нами вместе организовывал Олимпиаду, а потом все поменялось.

Он главный враг нашего спорта? Нет, конечно, это не так. Бах — политический конъюнктурщик. На него надавили, политики приказали… Там же все сейчас говорят, что это не они, их просто давили как могли. Идти против этой машины было невозможно. Человек чисто думал о себе и семье: «Зачем мне из-за России портить свою карьеру?»

Он на разных этапах пытался как-то выкрутиться, а ему за это предъявляли и говорили, что его задача Россию заровнять. Такое ощущение, что Бах выполнял чьи-то указания. Не уверена, что это были его внутренние убеждения. До последнего верила, что это не так, но он ничего сделать не мог. Он исполнитель в чьих-то руках, к сожалению. Президент МОК не должен быть таким, но в этой ситуации никому не позавидуешь оказаться.

Уход Баха вообще не связан со сменой власти в США, просто в МОК выборы скоро. Нас не вернут, пока не изберется новый президент МОК и не соберется новый исполком. Тогда и будет голосование, но причем здесь Бах? Это никак не связано с Америкой и другими ситуациями.

Думаю, он ушел, потому что должен не воздействовать на эту ситуацию. Потому что в рамках главы есть больше ресурсов повлиять на выборы. Думаю, он ушел за месяц, чтобы никто не думал, что он занимается лоббизмом», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.