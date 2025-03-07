Дегтярев обсудил с Тарпищевым предстоящие выборы главы МОК

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев обсудил с членом Международного олимпийского комитета (МОК), президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым предстоящую сессию МОК, на которой будет выбран новый президент организации. Об этом Дегтярев написал в своем Telegram-канале.

"Предстоящую меньше чем через две недели в Греции сессию Международного олимпийского комитета обсудил с членом МОК, президентом Федерации тенниса России Шамилем Анвяровичем Тарпищевым. В Афинах с 18 по 21 марта нас ждут выборы нового президента МОК, а Шамиль Анвярович примет участие в голосовании. Кроме того, с Шамилем Анвяровичем обсудили текущую работу Федерации тенниса России и 150-летие этого вида спорта, которое мы будем отмечать летом", - написал Дегтярев.

"В конце встречи сердечно поздравил Шамиля Анвяровича с днем рождения. Свое 77-летие выдающийся спортивный деятель, заслуженный тренер СССР и России отмечает на рабочем месте. Это лишний раз подчеркивает его профессионализм экстра-класса и преданность спорту", - добавил он.

Выборы главы МОК пройдут 20 марта в Афинах, преемник Томаса Баха вступит в должность в конце июня. На пост президента МОК претендуют семь человек - президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедистов француз Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда британец Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч - младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.