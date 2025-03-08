Дегтярев вспомнил о призыве Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев вспомнил о шуточном предложении главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе сбросить на Лондон бомбу ради допуска лыжников из России к международным турнирам.

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По его словам, он договорился со спортивными функционерами о синхронизации контактов с внешним миром.

— Все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы, — отметил Дегтярев.

Министр также подчеркнул важность единой позиции в общении с международными спортивными организациями, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года Елена Вяльбе призналась, что жалеет о своих словах про то, что на Лондон надо сбросить бомбу для допуска российских лыжников на международные турниры. По ее словам, «не надо было и говорить».

В Госдуме на эти слова также отреагировали: там отметили, что это было шуткой, хоть и весьма неудачной. Там добавили, что подобные высказывания не помогут решить проблему возвращения российских спортсменов на международную арену.