Федерация гимнастики Украины сочла недопустимым визит президента FIG в Москву

Федерация гимнастики Украины заявила о недопустимости визита президента Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ в Москву. Слова представителей федерации приводит Тribuna.

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В украинской федерации отметили, что визит спортивного функционера не изменит ситуацию с допуском России на Олимпийские игры и чемпионаты мира, а российский спорт не заслуживает внимание Украины и мировой общественности.

Ранее Ватанабэ встретился с российскими гимнастами и тренерами в Москве и выразил. Это был первый визит в Россию представителя Международной федерации по олимпийскому виду спорта с февраля 2022 года.