Журова сравнила с нацизмом отказ гимнастке Листуновой в нейтральном статусе.

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Олимпийская чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.