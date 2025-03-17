Конор Макгрегор встретился с Трампом в Овальном кабинете

Ирландец Конор Макгрегор, бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе, в день Святого Патрика встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете и пожал ему руку. Об этом пишет «Чемпионат».

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Ранее в ходе беседы с журналистами Макгрегор заявил, что Ирландия близка к тому, чтобы «потенциально утратить свою ирландскую идентичность» из-за «нелегальной иммиграции, которая разоряет страну».

Звезда UFC в ходе беседы с американским лидером пожаловался на то, что у Ирландии очень много проблем, раскритиковал политику правительства.

Кроме того, боец попросил, чтобы США позаботились об Ирландии, как «о младшем брате».

«Мы хотим, чтобы о нас позаботился старший брат. Соединённые Штаты должны заботиться о своём младшем брате. Вот что мы чувствуем», — заметил экс-чемпион.

Конору Макгрегору 36 лет. В его активе 22 победы и шесть поражений. В боях по правилам смешанных единоборств он не участвовал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде представителю США Дастину Порье.