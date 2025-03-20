Университету Пенсильвании (США) приостановили финансирование из-за пловчихи-трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Associated Press.

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Администрация Дональда Трампа лишила образовательное учреждение федерального финансирования на сумму около 175 миллионов долларов. Причиной стало участие пловчихи-трансгендера Лии Томас в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Представители университета заявили, что не получали уведомление о заморозке финансирования.

Ранее Трамп подписал указ о запрете сменивших пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Отмечалось, что это поможет восстановить справедливость и защитит права спортсменок.

В 2022 году Томас одержала победу в первом дивизионе NCAA, что вызвало недовольство соперниц. В ответ спортсменка заявила, что трансгендеры не являются угрозой женскому спорту.