Дегтярев планирует в ближайшее время встретиться с Ковентри

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев планирует в ближайшее время провести встречу с избранным президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я готов выехать в Лозанну в любое время. Уверен, в ближайшие недели встретимся", - сказал Дегтярев.

В четверг представительница Зимбабве Ковентри была избрана на пост президента МОК в первом раунде. Она вступит в должность 24 июня, до этого дня руководить комитетом будет немец Томас Бах. Выборы прошли на 144-й сессии организации в Греции.

Ковентри 41 год, она является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008) по плаванию на дистанции 200 м на спине. Также на ее счету три серебряные и бронзовая медаль Олимпиад, трижды она становилась чемпионкой мира. С 2018 года она является министром спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, с 2023 года - членом исполнительного комитета МОК. Также она входила в исполком в 2018-2021 годах, в это же время была председателем комиссии спортсменов МОК.