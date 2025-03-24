Спортивный журналист Круглов объяснил свою пропажу в Тюмени

Журналист Круглов о своей пропаже в Тюмени: «Я выпивал несколько дней. Причины? Похмельный синдром, нахождение попутчика, пауза перед соревнованиями, тоска»
Журналист Александр Круглов объяснил свою пропажу на чемпионате России в Тюмени.
Спортивный журналист Круглов, приехавший в город освещать соревнования по биатлону, перестал выходить на связь 12 марта. Его поисками занялись волонтеры «ЛизаАлерт».
18 марта Круглов был найден живым в одной из тюменских гостиниц. Он заявил, что находился в длительном запое.
– Где ты сейчас?
– В Тюмени, в больнице. Лечусь от панкреатита. Удалось купировать острую часть, поэтому чувствую себя хорошо. Но до воскресенья – здесь (разговор был в субботу, 22 марта – Спортс”). Мне делают капельницы, дают медикаменты. После выписки пропишут лечение и диету, которая будет исключать алкоголь.
– Все дело – в нем?
– Не буду отрицать – я выпивал. И делал это несколько дней. Но рассчитывал прийти в норму к началу соревнований в Тюмени.
– Что пошло не так?
– Меня прихватил острый панкреатит. Не знаю, представляешь ли ты, что это такое.
– Расскажи.
– Это опоясывающая желудок боль, которая не давала даже подняться. Я в буквальном смысле лежал и не мог пошевелиться.
– Почему никому не позвонил?
– Телефон разрядился, валялся в рюкзаке, мне физически было сложно найти его и зарядку. Надо было, конечно, позвонить на ресепшен со стационарного, но в моменте я не догадался. Добраться мог только до туалета.
– И так несколько дней?
– Да.
– То есть на тот момент ты уже не был в состоянии опьянения?
– Ну, в последние дни я уже не пил. Не мог.
– Мы с тобой виделись в январе в Рязани. Ты говорил, что совсем бросил пить, взялся за ЗОЖ, делал по 10 тысяч шагов каждый день.
– Все так, я бросал. Но сорвался. Хорошо отработал турнир в Раубичах, потом в Златоусте встретил старого товарища, мы отметили. И с этого все началось. После пил несколько дней.
– Как получилось, что в Тюмени ты заселялся в одну гостиницу, а нашли тебя в другой?
– В одной закончился срок брони, перебрался в другую. И там продолжил употреблять.
– Один?
– Да нет, познакомились с соседом из другого номера. Он составил компанию.
– Подожди, ты встретил случайного человека и вы просто начали пить с ним?
– Ну да. Нет смысла скрывать, что я люблю выпить крепко.
– В телеграм-каналах писали, что после обнаружения ты рассказывал: я выпивал по литру водки в день на протяжении недели.
– Водка была, но все-таки не по литру.
– Есть ли причина, по которой ты продолжил выпивать в Тюмени?
– Похмельный синдром, нахождение попутчика, пауза перед соревнованиями, ну и какая-то тоска.
– Тоска?
– Ну, скучно было.
– Один из наших общих знакомых сказал мне, что ты на грани развода с женой. Это правда?
– К сожалению, да. И это, наверное, не последняя причина срыва.
– Не хочу копаться в личном глубоко, но один вопрос не могу не задать: развод связан с твоей тягой к выпивке?
– Скажу так: мы долго жили вместе, но теперь, наверное, наши пути должны разойтись. В силу того, что она полюбила другого человека. У меня сейчас тоже другие интересы, – рассказал Круглов в интервью Спортсу’’.