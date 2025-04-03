Дзюба прокомментировал конфликт боксера Бивола с бывшей женой

36-летний известный российский футболист Артём Дзюба, который в данный момент играет за клуб «Акрон» на позиции нападающего, высказался о конфликте абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) соотечественника Дмитрия Бивола с бывшей женой Екатериной.

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