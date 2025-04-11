Татьяна Тарасова выступила против пива

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике идею возвращения пива на спортивные стадионы в России. Ранее эту инициативу поддержал министр спорта Михаил Дегтярёв.

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«Да уж, тема очень «серьёзная», прямо самая важная. Мне даже смешно это как-то обсуждать. Надо поднимать тему постройки новых спортивных объектов, прибавки к зарплатам тренеров, создание учебных заведений для тех, кто хочет стать тренером. Спортивные сооружения существуют не для того, чтобы там выпивать. А чего только пиво, а не водку? Есть другие заведения для этого. Считаю, неприлично агитировать народ, чтобы он смотрел спорт выпивши», — сказала Тарасова в интервью «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена на ЧМ по футболу 2018 года.