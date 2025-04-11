«Ленинград» выпустил новую песню, посвященную рекорду хоккеиста Овечкина

Группа «Ленинград» представила новый трек под названием «Овечкин», посвященный легендарному хоккеисту Александру Овечкину. Поводом стал исторический момент: 6 апреля 2025 года спортсмен забросил 895-ю шайбу в НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки и став лучшим снайпером лиги.

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Ведущий вокал в композиции исполнила Ксения Руденко, а Сергей Шнуров завершил песню ритмичным скандированием фамилии спортсмена, передает «ИнтерМедиа».

«Овечкин теперь навечно! Ты в наших сердечках, ты просто лучший, Саша», – такие слова звучат в песне.

Напомним, Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», после установления рекорда заявил о готовности бороться за Кубок Стэнли.