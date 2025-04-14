Ирина Роднина считает, что для здоровья людей нужны спортивные объекты.

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Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что «в СССР было всего 80 катков, сейчас у нас где-то 800. Но мы уступаем: в Америке – 2000, в Канаде – 3000».