Вице-президент США взял у студентов-футболистов кубок и сломал его

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уронил и сломал чемпионский кубок турнира по американскому футболу среди студентов во время поздравления победившей команды в Белом доме. Об этом пишет телеканал ABC News.

Инцидент произошел 14 апреля во время чествования в Белом доме команды Buckeyes после их победы в национальном чемпионате по американскому футболу среди колледжей.

Поздравляя победителей, Джей Ди Вэнс попытался поднять стоявший на столе тяжелый кубок из золота, бронзы и нержавеющей стали и сломал его. Сам кубок успели поймать игроки, а его основание упало на землю под вздох толпы.

Джей Ди Вэнс на своей странице в социальной сети шуткой отреагировал на произошедшее, подчеркнув, что решил сломать трофей, так как не хотел, чтобы кто-то еще получил его после команды штата Огайо.

Напомним, что Джей Ди Вэнс был ранее сенатором от Огайо. В 2024 году он был выдвинут кандидатом в вице-президенты США от республиканцев в паре с Дональдом Трампом. И после победы на выборах занял этот пост.