Губерниев ответил на критику выступающих в нейтральном статусе россиян

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, критикует лишь те, кто против России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

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«Если ты против своей страны, против соотечественников, против развития, спорта, детей, то ты осуждаешь выступление в нейтральном статусе. Большинство по-настоящему преданных России людей за наших спортсменов», — заявил Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Пока неизвестно, в каком статусе будут выступать россияне на зимней Олимпиаде 2026 года.