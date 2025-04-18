Великая гордится попаданием в санкционный список Украины

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая гордится тем, что ее включили в санкционный список украинских властей, и рада оказаться в компании талантливых российских деятелей. Об этом она заявила ТАСС.
Как сообщал ранее ТАСС, 18 апреля Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, в число которых вошла Великая.
"Честно говоря, даже не ожидала, что окажусь в столь звездной компании: Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Николай Цискаридзе и другие таланты России, очень хороший элитарный клуб. Видимо, мои спортивные достижения по-настоящему впечатляют правительство Украины. С гордостью занимаю свое место в этом почетном списке, продолжаю фехтовать и готовиться к следующей Олимпиаде", - сказала Великая.