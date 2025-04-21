Лицам без гражданства разрешили быть волонтерами в спорте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 2 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской федерации», следует из документов на сайте правовой информации.

В понедельник Путин подписал закон, разрешающий лицам без гражданства быть волонтерами в спорте.

— Внести в пункт 3 стать 2 федерального закона от 4 декабря 2007 года изменения, заменив «и иностранные граждане» словами «иностранные граждане и лица без гражданства» и дополнив после слова гражданам словами «и лицами», — говорится в тексте документа.

Теперь лица без гражданства смогут быть волонтерами на физкультурных и спортивных мероприятиях.