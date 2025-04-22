Гашек: бывший президент России Медведев угрожал убить меня

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек заявил, что отправил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с сообщением о том, что якобы бывший президент России Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале угрожал убить экс-голкипера.

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«Сегодня я отправил два официальных письма. Одно — руководству МОК, а другое — руководству ИИХФ. Я сообщил им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня. Кроме того, среди прочего я указал на то, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предложил помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) и из-за неё не гибли люди. Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и ИИХФ, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Синдром Гашека: как великий игрок стал безумным

Напомним, Дмитрий Медведев, поздравляя российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с новым рекордом НХЛ по голам, написал: «P. S. Ждём суицида безумного чеха Гашека».