Тутберидзе обратилась в суд из-за залива жилья

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась в суд с иском к ГБУ города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов с просьбой о возмещении ущерба из-за залива жилья. Об этом говорится в картотеке дел Тверского районного суда города Москвы.

Заседание назначено на 20 мая.

Тутберидзе 51 год. Под руководством тренера в разные годы занимались олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия Липницкая, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, серебряный призера Олимпийских игр Александра Трусова, чемпионка Европы Алена Косторная.