Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю

Авторитетное североамериканское издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Отметим, что данные представлены с учётом инфляции.

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Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

1. Майкл Джордан (баскетбол) — $ 4,15 млрд.

2. Тайгер Вудс (гольф) — $ 2,79 млрд.

3. Криштиану Роналду (футбол) — $ 2,23 млрд.

4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 1,88 млрд.

5. Лионель Месси (футбол) — $ 1,85 млрд.

6. Арнольд Палмер (гольф) — $ 1,82 млрд.

7. Джек Никлаус (гольф) — $ 1,75 млрд.

8. Дэвид Бекхэм (футбол) — $ 1,61 млрд.

9. Роджер Федерер (теннис) — $ 1,59 млрд.

10. Флойд Мейвезер (бокс) — $ 1,52 млрд.