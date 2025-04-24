Вратарь Сафонов может проводить со своей дочерью два дня в году

Суд разрешил Матвею Сафонову проводить с дочкой лишь два дня в году — Новый год и ее день рождения, а все остальные их встречи могут длиться не более двух часов и только в присутствии матери ребенка и экс-жены футболиста Анастасии Казачек. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

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По информации источника, суд постановил, что вратарь может созваниваться с дочкой по телефону по субботам два раза в месяц с 10:00 до 12:00. А также видеться с дочкой лишь с 10:00 до 11:00 также два раза в месяц по воскресеньям. Пока Сафонова нет в России, он может созваниваться с ней по видеосвязи.

При этом он может провести с ней день 31 декабря и 18 июня (день рождения дочери). На свой день рождения 25 февраля Сафонов может увидеть ребенка на два часа с 09:00 по 11:00, но только в присутствии его бывшей супруги.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.