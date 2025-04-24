В Эквадоре футболист спрятался под кроватью, когда похищали его семью

Газета.Ru

В эквадорском городе Гуаякиль похитили жену и ребенка футболиста, защитника футбольного клуба «Эмелек» Джексона Родригеса. Об этом сообщает AP.

В Эквадоре похитили семью футболиста Родригеса
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Источник утверждает, что инцидент произошел утром 23 апреля. Начальник полиции Эдисон Родригес рассказал, что по словам футболиста, он спрятался под кроватью, когда услышал, что неизвестные ломают входную дверь.

Также 26-летний защитник сообщил, что увидел в окно, что похитители «ехали в сером пикапе с двойной кабиной».

По данным правительства, в период с января по март было зарегистрировано 2345 насильственных смертей, 742 из которых произошли в Гуаякиле, расположенном в 270 километрах к юго-западу от столицы Кито.

В конце февраля футболиста сборной Уругвая Николаса Фонсеку похитили в Мексике, а в январе грабители взломали дом российского хоккеиста Евгения Малкина.

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