Названа дата свадьбы Дины Авериной

Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, что они с гимнасткой Диной Авериной сыграют свадьбу 7 июля. Его слова приводит РИА Новости.

«Выбрали красивую дату 7 июля 2025 года для нашей свадьбы. Готовимся с помощью свадебных организаторов, но, на самом деле, главное — чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — заявил Соловьев.

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период».

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).