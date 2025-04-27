Отца фигуристки, напавшего на судью, арестовали в Екатеринбурге

Отца фигуристки, напавшего на судью, арестовали до 23 июня.

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Ранее сообщалось, что Адонис Мироев избил судью и тренера Михаила Слободчикова после того, как его дочь не попала в призы на соревнованиях. Это произошло 23 апреля в Екатеринбурге.

Арбитр попал в больницу, но позже был выписан. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.