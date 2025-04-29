Лондон может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр-2040

Мэр Лондона Садик Хан рассчитывает, что город подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2040 года.

© Sports.ru

«Я – человек, который любит спорт и видит пользу от просмотра спорта. Я подумал, что нам необходим отчет для оценки его экономического влияния. Мне всегда хотелось сделать Лондон спортивной столицей мира и закрепить наши позиции. Будь то бокс, НФЛ, MLB, также мы ведем переговоры с НБА, чтобы привезти баскетбол в Лондон. Считаю, что это очень важно. И отчет позволяет нам количественно оценить экономические дивиденды, которые мы получаем. Я бы хотел, чтобы Лондон стал первым городом, который примет Игры в четвертый раз», – сказал Хан.

Накануне мэрия британской столицы опубликовала отчет, согласно которому проведение финала Лиги чемпионов по футболу, Бриллиантовой лиги по легкой атлетике и других мероприятий в прошлом году принесло 230 миллионов фунтов стерлингов (306 млн долларов) и привлекло в город почти 500 тысяч любителей спорта.

Олимпиада уже проводилась в Лондоне в 1908, 1948 и 2012 годах.