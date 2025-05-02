Губерниев обвинил Вяльбе в ненависти к людям

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ненавидит людей, передает Sport24.

«Мы помним, когда Легков в обход Вяльбе договорился о том, что будет работать в группе Рето Бургемайстера. Тогда Вяльбе на всю страну уже тогда называла Легкова предателем. Для нее люди — мусор. Она ненавидит людей», — сказал Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.