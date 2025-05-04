Белгородский силач Самойлов установил рекорд России и мира по подъему гири

Тяжелоатлет из Белгорода Дмитрий Самойлов установил рекорд России и мира по подъему гири. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

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Самойлов установил рекорд в Липецке на Кубке России по стронгмену, подняв гирю весом 94,7 килограмм шесть раз за одну минуту. Достижение было официально зафиксировано президентом Федерации силового гиревого девятиборья Андреем Смольниковым.

— Дмитрий Самойлов поднял шесть раз гигантскую гирю весом 94,7 кг за минуту. До этого никто в мире не добивался такого результата, — рассказал Паллер в разговоре с РИА Новости.

Россиянка Варвара Кузьминова установила мировой рекорд среди спортсменов до 17 лет на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу Лиме. Спортсменка установила новые мировые рекорды в рывке (108 килограммов) и по сумме упражнений (235 килограммов) в категории до 76 килограммов, завоевав золото на чемпионате мира.

Россиянин Иван Заборский выиграл марафон «6 дней Франции», пробежав дистанцию в тысячу километров. Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что победа Заборского является значительным достижением для российской легкой атлетики и примером «силы воли, дисциплины и спортивного мастерства».