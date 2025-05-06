Олимпийский чемпион Максимов рассказал историю о своих родителях в годы ВОВ.

Экс-гандболист Владимир Максимов родился в 1945-м в Потсдаме, в год победы в Великой Отечественной войне. Его родители были врачами, спасавшими солдат на фронте.