«Страшно представить, что было». Олимпийский чемпион Максимов рассказал историю о своих родителях в годы Великой Отечественной войны
Олимпийский чемпион Максимов рассказал историю о своих родителях в годы ВОВ.
Экс-гандболист Владимир Максимов родился в 1945-м в Потсдаме, в год победы в Великой Отечественной войне. Его родители были врачами, спасавшими солдат на фронте.
«Родители были на фронте. Отец был полевым хирургом, там и остался (отец был объявлен пропавшим без вести, и Владимир никогда его не видел – Спортс’’). Сколько бы мы ни запрашивали информацию о нем, в ответ – тишина: нет даже сообщений, где и как ранен или убит, где похоронен. Мама по профессии была терапевтом, в 20 лет после саратовского мединститута поехала на фронт, работала хирургом на Курской дуге. О войне рассказывать не любила, но я интересовался, спрашивал, как они лечили в полевых условиях. «Это сегодня есть бинты и все, что нужно, а как вы работали с ранеными?» – спрашивал я. Она рассказывала, что разрезали простыни, из них делали перевязочный материал, после стирали, сушили и по новой. В спорте в случае травм мы пользуемся обезболивающими, наркозами. А на фронте было так: пришел боец с ранениями – раздробило ступни ног, он в шоковом состоянии, уже на операционном столе, и она ему: «Миленький, потерпи». Он выпил два стакана спирта и терпел операцию. А самое страшное не это, а когда через день она пришла к нему, а он ей говорит: «Сестра, у меня все время стопа ноги чешется. Могу я снять бинты и почесать?» «У меня слезы на глазах», – рассказывала мама. Или привозят в повозке раненого, грудная клетка замотана. В операционной разрезает повязки, а там ребер нет – видно, как сердце работает. И что тут сделаешь? Все бесполезно. И это только те истории, что она поведала мне под нажимом. Страшно представить, что было еще. Это сейчас мы жалуемся на скорую, если она на кочке подпрыгивает, а там повозки были. И люди терпели, потому что понимали, что это единственный путь к спасению. Так что ничего радостного оттуда нет. Это сегодня День Победы – радость, а тогда был тяжелый, изнурительный труд. Трудно представить. И это человек, который был рядом с передовой, представьте, что было в самом пекле. У моей супруги тоже отец воевал. Очень тяжело, смерть была рядом, поэтому рассказывать об этом было крайне непросто», – поделился воспоминаниями чемпион Олимпиады-1976, действующий главный тренер «Чеховских медведей» Максимов.