Роднина оценила фильм про себя

Ирина Роднина назвала кино про свою карьеру красивой сказкой.

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В марте прошла премьера фильма «Роднина», основанного на биографии трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию. По данным издания «Абзац», на 20 апреля общие сборы составляли около 205 млн рублей при бюджете проекта в 425 млн.