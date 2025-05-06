Усик назвал свой главный страх

Украинский боксер Александр Усик на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) назвал свой главный страх.

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Спортсмен заявил, что не боится ничего, кроме Господа Бога. «Я боюсь его, потому что я люблю его», — добавил он.

В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил Фьюри.

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Украинец владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).