Пьяный Роналду в Мадриде разозлил поклонников

В Мадриде португальского футболиста Криштиану Роналду сняли в нетрезвом виде — он покидал один из ресторанов испанской столицы. Видео было опубликовано в среду, 7 мая, федерацией болельщиков футбольного клуба «Вальядолид», которым владеет спортсмен.

— Это видео распространили, в то время как клуб, которым он владеет, сотворил историю, впервые за почти 100 лет проиграв восемь матчей подряд. Таково его наследие и то, о чем он заботится, — говорится в публикации.

Болельщики заявили, что «Вальядолид» уничтожается каждый день. Роналду владеет клубом с 2018 года, после инцидента поклонники потребовали отстранить спортсмена от руководства и назначить нового главу «Вальядолида», видео было опубликовано на странице федерации болельщиков клубов в соцсети X.

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