Тарасова высказалась о спортсменах, которые идут в политику

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о спортсменах, которые становятся депутатами в Госдуме. Об этом сообщает Sport24

По мнению Тарасовой, спортсменам лучше продолжать заниматься своей деятельностью. Тренер считает, что карьера спортсмена это лучшая возможная профессия, а в политике нет никаких положительных сторон.

«Лучше работать по своему профилю. Лучше работы нет, чем преподавать детям, а потом взрослым, то, чем ты занимался всю жизнь. Странно, что у спортсменов нет такого желания. А идти в Госдуму, и что там делать? Что профессиональный спортсмен может делать в Госдуме? Я никаких плюсов в том, что спортсмены идут в политику, не вижу. Зарплата, может, там больше, чем у нас. Но и то я этот вопрос не знаю и не хочу обсуждать», — заявила она.

Помимо этого Тарасова также добавила, что сама никогда не планировала пойти в политику.