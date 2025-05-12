У Исинбаевой нашли долг перед налоговой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева накопила свыше 400 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Как сообщает Telegram-канал Shot, она второй год не платит «коммуналку» за свои московские квартиры.

Речь идет об объектах в ЖК «Дом в Сокольниках» и ЖК «Акватория». По информации канала, за первую квартиру спортсменка должна 336 тысяч рублей. За вторую, купленную уже после отъезда из России, Исинбаева задолжала более 65 тысяч рублей.

Отмечается, что у чемпионки также растет долг перед ФНС. На данный момент она должна оплатить налогов более чем на 1,6 млн рублей.

Напомним, что в 2022 году Исинбаева получила вид на жительство в Испании. В СМИ появлялась информация о том, что она владеет недвижимостью в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона. Она проживает там с мужем и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе.