Семак оказал помощь прохожему-эпилептику

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказал помощь случайному прохожему, у которого случился приступ эпилепсии на одной из улиц Санкт-Петербурга. О произошедшем в «Журнале Зенитовца» рассказал один из очевидцев событий.

Он уточнил, что инцидент произошел днем 8 июля. По словам мужчины, он ехал по набережной, когда увидел, как человеку на тротуаре стало плохо.

«Я остановился и выбежал из машины, чтобы ему помочь. Это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в таких ситуациях. Затем подбежал еще один человек, и мы начали вдвоем оказывать помощь. А немного позже к нам подошел еще один мужчина. По голосу я его узнал — это был Сергей Богданович», — поделился мужчина.

Он отметил, что втроем им удалось привести в чувство страдающего от приступа эпилепсии человека. Семак остался с ним до прибытия скорой, а остальные отправились дальше по своим делам.