«Самара» получила судебный иск от компании-экипировщика

Компания-экипировщик Maxxisport подала судебный иск против «Самары». Об этом рассказал руководитель бренда Андрей Максимов. По его словам, экипировщик в течение длительного времени пробовал добиться от «Самары» выплат по контракту.

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«Мы экипировали клуб несколько последних лет. Когда там произошла реструктуризация в прошлом сезоне, то за «Самарой» остался долг. Появился новый учредитель в лице Министерства спорта Самарской области, и они взяли на себя все обязательства предыдущего собственника. Нам было пояснено, что все долги будут закрывать новые владельцы. С февраля мы заключили это соглашение, и ровно с того момента нас начали «переносить». Мы очень долго ждали, долго надеялись на порядочность новой администрации, но становится уже просто смешно. До сих пор не можем получить никакого внятного ответа по этому долгу. Мы выполнили все обязательства по соглашению и сейчас бегаем выпрашиваем свои деньги», — приводит слова Максимова телеграм-канал «Перехват».

Сообщается, что иск был подан 21 июля в Арбитражный суд Самарской области. Также отмечается, что «Самара» задолжала Maxxisport деньги за весь последний сезон, при этом контракт касался всех команд клуба – семи коллективов, включая женские составы и 3х3.